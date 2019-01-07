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Mustafa Kemal Paşa'ya 'Başkumandanlık' verilmesi

5 Ağustos 1921 tarihinde Mustafa Kemal Paşa´ya 3 ay süreyle Başkumandanlık veren kanun TBMM´de kabul edildi

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Kanunun çıkarıldığı bu dönem Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu dönemlerindendi
 
Yunanistan ile Ankara hükümeti arasında 10-24 Temmuz 1921 tarihlerinde gerçekleşen Eskişehir-Kütahya Muharebelerini Türk tarafı kaybetmiş ve ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı
 
Bu Muharebeler, yeni kurulan düzenli ordunun Batı Cephesi’nde kaybettiği tek savaştı
 
Savaşın kaybedilmesi TBMM’ye olan güveni sarsmış, Kuva-yı Milliye’ye dönülmesi ve Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme gelmişti
 
Bu arada Yunan ordusu Sakarya Nehri'ne kadar ilerlemişti
 
Ülkenin içinde bulunduğu bu zor koşullar, çabuk kararlar alınmasını gerektirdiği için Mustafa Kemal Paşa'ya geniş yetkilerle Başkumandanlık verildi
 
Mustafa Kemal Paşa, Başkumandanlığı 'yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddi ve manevi kuvvetinin hemen artırılıp pekiştirilmesi ve yönetiminin bir kat daha sağlamlaştırılması için Meclis yetkilerini fiilen kullanmak' şartıyla kabul etti
 
Bu kanun daha sonra birinci defa 31 Ekim 1921’de, ikinci defa 4 Şubat 1922’de, üçüncü defa 6 Mayıs 1922’de üçer ay süre ile uzatıldı
 
Kanunun dördüncü defa uzatılması teklifi TBMM’nin 20 Temmuz 1922 günkü oturumunda görüşüldü
 
Bu oturumda söz alan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, şu sözleri söyledi:
Bugün ordumuzun manevî kuvveti en yüksek derecededir. Artık böyle bir yetkiyi devam ettirmeye gerek kalmadığı görüşündeyim
 
Mustafa Kemal Paşa, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına kadar Başkumandanlık unvanını kullandı
 
Kanunun kaldırıldığına dair yeni bir düzenleme yapılmadığından, Cumhuriyet’in ilanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile Başkumandanlık kanununun kendiliğinden son bulduğu kabul edilir

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