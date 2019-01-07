Mustafa Kemal Paşa'ya 'Başkumandanlık' verilmesi

Kanunun çıkarıldığı bu dönem Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu dönemlerindendi

Yunanistan ile Ankara hükümeti arasında 10-24 Temmuz 1921 tarihlerinde gerçekleşen Eskişehir-Kütahya Muharebelerini Türk tarafı kaybetmiş ve ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştı

Bu Muharebeler, yeni kurulan düzenli ordunun Batı Cephesi’nde kaybettiği tek savaştı

Savaşın kaybedilmesi TBMM’ye olan güveni sarsmış, Kuva-yı Milliye’ye dönülmesi ve Meclis’in Kayseri’ye taşınması gündeme gelmişti

Bu arada Yunan ordusu Sakarya Nehri'ne kadar ilerlemişti

Ülkenin içinde bulunduğu bu zor koşullar, çabuk kararlar alınmasını gerektirdiği için Mustafa Kemal Paşa'ya geniş yetkilerle Başkumandanlık verildi

Mustafa Kemal Paşa, Başkumandanlığı 'yararların çarçabuk elde edilebilmesi, ordunun maddi ve manevi kuvvetinin hemen artırılıp pekiştirilmesi ve yönetiminin bir kat daha sağlamlaştırılması için Meclis yetkilerini fiilen kullanmak' şartıyla kabul etti

Bu kanun daha sonra birinci defa 31 Ekim 1921’de, ikinci defa 4 Şubat 1922’de, üçüncü defa 6 Mayıs 1922’de üçer ay süre ile uzatıldı

Kanunun dördüncü defa uzatılması teklifi TBMM’nin 20 Temmuz 1922 günkü oturumunda görüşüldü

Bu oturumda söz alan Başkumandan Mustafa Kemal Paşa, şu sözleri söyledi:

Bugün ordumuzun manevî kuvveti en yüksek derecededir. Artık böyle bir yetkiyi devam ettirmeye gerek kalmadığı görüşündeyim

Mustafa Kemal Paşa, Lozan Antlaşması'nın imzalanmasına kadar Başkumandanlık unvanını kullandı

Kanunun kaldırıldığına dair yeni bir düzenleme yapılmadığından, Cumhuriyet’in ilanı ve Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile Başkumandanlık kanununun kendiliğinden son bulduğu kabul edilir