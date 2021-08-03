Mustafa Sabri Beşer star.com.tr ailesine dahil oldu

3 Ağustos 2021 Salı 09:48 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 09:48

Yazılarıyla, tarzıyla ve kendine has üslubuyla dikkat çeken yazarlardan Mustafa Sabri Beşer, Star ailesine dahil oldu. Beşer, bundan böyle her çarşamba ve cuma star.com.tr'de okurlarıyla buluşacak...

Mustafa Sabri Beşer kimdir?

Mustafa Sabri Beşer. Eylül 1977'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Malezya'da 1 yıl dil eğitimi aldı. İlahiyat Fakültesi ön lisans eğitimini tamamladı. 1992-1999 yılları arasında yayın sektöründe farklı zaman aralıklarında çeşitli görevlerde bulundu. 1999-2005 yılları arasında yöneticilik yaptı.

2006 yılında daha öncede görev yapmış olduğu Nûn Yayıncılık firmasını devraldı ve fiilen ticarete başladı. Yayın sektörüne girmesinin ardından, 'Yayıncılık ve Yazarlık Eğitimi' alarak yazı denemelerine başladı.

BSR Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni olarak da çalışmış olan Mustafa Sabri Beşer, aynı zamanda Türkiye Basın Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu'nda, Basın Yayın Birliği (BASYAYBİR) Yönetim Kurulu'nda, Yayıncı Meslek Birliği Federasyonu (YAYFED) Teknik Bilim Kurulu'nda, BASYAYBİR'e bağlı e-kitap Komisyonu ve Korsanla Mücadele Komisyonu'nda görev almıştır.