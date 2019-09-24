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Mustafa Şentop, Türk Dostluk Grubu başkanlığına PKK destekçisinin seçilmesine sert tepki gösterdi

Almanya'de Federal Meclis'te terör örgütü YPG'ye ait sembolleri açan Sol Parti Grup Başkan Yardımcısı Sevim Dağdelen Alman Parlamentosunda, Türk Dostluk Grubu başkanlığına seçildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop olaya Sevim Dağdelen'in terör örgütü PKK'ya doğrudan ve alenen verdiği destek sebebiyle ilişkilerimize bir katkı sağlayabilmesi mümkün değildir.' sözleriyle tepki gösterdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Alman Federal Meclisi Türk Dostluk Grubu başkanlığına seçilen Sevim Dağdelen'in terör örgütü PKK'ya doğrudan ve alenen verdiği destek sebebiyle ikili ilişkilere katkı sağlamasının mümkün olmadığını bildirdi.
 
Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" çerçevesinde Almanya Federal Meclisi Başkanvekili Hans-Peter Friedrich ile yaptığı görüşmede, Alman Federal Meclisi Türk Dostluk Grubu başkanlığına PKK'ya verdiği destekle bilinen Dağdelen'in seçilmesine tepki gösterdi. 
 
Başkan olacak milletvekilini Federal Meclisin belirlediğine ve seçilen ismin dostluk grupları arasında irtibat kurabilecek özelliklere sahip olması gerektiğine dikkati çeken Şentop, şöyle konuştu:
 
"Dağdelen'in gelmesi biz göre son derece talihsiz bir gelişme olmuştur. Sevim Dağdelen'in terör örgütü PKK'ya doğrudan ve alenen verdiği destek sebebiyle ilişkilerimize katkı sağlayabilmesi mümkün değildir. Dağdelen, PKK'nın Almanya'da terör örgütü listesinden çıkarılmasını dahi talep etmektedir."
 
Şentop, Avrupa'da yükselen ırkçılığa da dikkat çekerek, "Almanya'da yaşayan Türk toplumu, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığından muzdariptir. Terörizmle mücadele konusunda NATO müttefikimiz Almanya'dan dayanışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 
 
Almanya'nın son zamanlarda PKK eylemlerine karşı aldığı önlemleri memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Şentop, "Almanya'dan FETÖ'ye karşı da aynı şekilde bir kararlılık sergilemesini bekliyoruz." dedi.
 
Şentop, parlamentolar arası ilişkilerin ivme kazandırılması amacıyla Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı sırasında gerçekleştirdiği daveti yineleyerek, Federal Meclis Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti.

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