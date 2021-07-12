Mustafa Üstündağ'dan, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyenlere cevap: Tiyatroda kimse ölmüyor

12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:28 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:31

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının bu haftaki konuğu Oyuncu Mustafa Üstündağ, 'yandaş' söylemleri hakkında, 'Hiçbir partiye üye değilim, hiçbir siyasi partiyle organik bir bağım yok. Altını çizerek söylüyorum. Kim bu vatan için hizmet ediyorsa, elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar yanındayım.' şeklinde cevap verdi.

Üstündağ, 'Şöhret zehirli bir şey ve çok tehlikeli bir şey. Ben şöhret olmak için oyucu olmadım. O zehre hiç kapılmadım. Ben oyuncu oldum yanında şöhret geldi. Yaşlanınca şu anki enerjim olmayacak ve o zaman her rolü oynayamayacağım, şöhrette en önemli şey oyun oynayabilmek şöhret olmasaydım da oyunculuk yapardım. 44 yaşındayım hala oyun oynuyorum ve çok mutluyum, hiç işe gitmiyorum oyun oynamaya gidiyorum! İnsanlar istediği işlerde çalışamıyorlar, bazen geçinmek için mecbur başka işlerde çalışıyorlar bende taksicilik yaptım, garsonluk yaptım, su sattım.'

'Araftayım, gidiciyim o yüzden kimseye ait hissetmiyorum kendimi'

Kendinizi ait hissettiğiniz bir mahalle var mı? İnsanların ne söylediği umurunuzda mı? Sorusuna 'İnsana insanca davranılan her yerde yaşarım. Araftayım, gidiciyim o yüzden kimseye ait hissetmiyorum kendimi. İnsanların ne söylediği çok umurumda, hangi bilginin size nereden geleceğini bilemezsiniz. Hiç tanımadığınız sevmediğiniz, hoşnut olmadığınız bir insandan çok önemli bir şey öğrenebilirsiniz. ' şeklinde cevap verdi.

Birbirimize karşı çok basit, çok kolay bir şekilde sen şusun sen busun diyebiliyoruz. Ben hiçbir şeyim, hiçbir şey olmamaya çalışıyorum. O yüzden canım acıyor.

Aynı tarafta olmak zorunda değiliz, aynı takımı tutmak zorunda değiliz, aynı hayatı yaşamak zorunda değiliz. Seninle aynı tarafta ya da aynı fikirde olmak zorunda değilim. Görüşmek zorunda değiliz, ayrı yollardan yürürüz. Bu yüzden artık arkadaşlıklar, dostluklar bitiyor. Ben seni dizayn edemem sende beni edemezsin, sadece uyarıda bulunursun. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama senide yok sayamam, birbirimize karşı çok basit, çok kolay bir şekilde sen şusun sen busun diyebiliyoruz. Ben hiçbir şeyim, hiçbir şey olmamaya çalışıyorum. O yüzden canım acıyor.

'Bizim haricimizde hiçbir canlı fıtratının dışında yaşamıyor'

'Oğlum olduktan sonra, insan harici hiçbir varlığın, fıtratının dışında yaşamadığını gördükten sonra 'Hu' dönüşüm oldu. Bizim haricimizde hiçbir canlı fıtratının dışında yaşamıyor. Baktığımız zaman dünyada öyle bir sistem var ki bir şeyin yerini değiştirsen sistem çöküyor. Ama bu duruma çok kolay gelmedim, 40 yaşından sonra geldim, umarım bu sapaktan devam edebilirim.' şeklinde konuştu.

'15 Temmuz'un tartışılacak hiçbir tarafı yok'

15 Temmuz'un tartışılacak hiçbir tarafı yok. İnsanlar sokaklara çıktı, 250 insanımız öldü. Bunun sağcısı, solcusu yok. Bu darbe girişimi kabul edilemez. Bunu yapanlar rezil olup, kaçıp gitti. Kendi insanımız öldü ve biz buna dur dedik, insanlar ölüme gittiler! Bu duruma hep beraber karşı durmakla yükümlüyüz. Seçilmişler darbe ile gidemez!

'Kim bu vatan için hizmet ediyorsa, elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar yanındayım'

Yandaş söylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna, oyuncu Mustafa Üstündağ: Hiçbir partiye üye değilim, hiçbir siyasi partiyle organik bir bağım yok. Altını çizerek söylüyorum, kim bu vatan için hizmet ediyorsa, elimden geldiği kadar gücümün yettiği kadar yanındayım.

'İnsanın ekmeğiyle oynayan kötüdür, haristir'

Bu dünyada yaşayıp da kavga da edebilirim. Yüz kızartıcı hiçbir şey yapmadım ki. Çok ünlü bir gazetecinin yazdığı haberden sonra birkaç projem iptal oldu. Yanlış yaptıysam yanlış yaptın de ve bana sor. İş vermeyin ne demek, mafya bozuntusu ne demek, beni eleştirebilirsin, yönlendirebilirsin. İnsanın ekmeğiyle oynayandır. Bu insan kötüdür, haristir.