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Güncel

Müstakbel kayınvalidesi Türk çıktı: Yeni Rum Adalet Bakanı göreve başladı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi yeni Adalet Bakanı Emily Yiolitis yeni görevini, annesi Kıbrıslı Türk olan erkek arkadaşı ünlü televizyoncu Chrysanthos Tsouroullis ile birlikte kutladı.

DHA01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:40 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:40
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Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis önceki gün kabinede yaptığı değişikliğinde Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis’i atadı.

Yiolitis’in Bakan olarak atanmasından ardından gündeme ünlü televizyoncu sevgilisi Chrysanthos Tsouroullis ile gündeme geldi. Yiolitis, dün Rum Başkanlık Saray'ında yemin ederek "Adalet Bakanı" görevine başladı.

Bakan Yiolitis'i ilk kutlayan erkek arkadaşı Tsouroullis ve müstakbel kayınvalidesi oldu. Öte yandan sosyal medyadan da Rum bakan ile ilgili "Yenge göreve başladı" yorumları yapıldı.

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