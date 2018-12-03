Muş'taki özel birlik terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten jandarmanın özel harekat ve komando birliği, bu mücadeleyi zorlu coğrafyaya rağmen kararlılıkla sürdürüyor.

Malazgirt ilçesinde 27 Temmuz 2015'te İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristleri etkisiz hale getiren güvenlik güçleri arasında yer alan jandarmanın "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birliği, karlı dağlarda yürüttüğü mücadelede, teröristlerin korkulu rüyası oldu.

Bölgede son teknoloji silah ve teçhizatla milletin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için PKK'lı teröristlerle mücadele eden "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", yaklaşık 2,5 yılda 40 teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan özel birliğe, operasyon esnasında eğitimli mayın arama köpeği "Eksen" de eşlik ediyor.

Jandarmanın özel harekat ve komando birliği, karlı dağlarda yürüttüğü arama tarama faaliyeti sonrası "komando marşı" okudu.

Şehit Binbaşı Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı

Muş Jandarma Komando Bölük Komutanı Teğmen Ali Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütlerine yönelik operasyonların tüm şartlarda sürdürüldüğünü anlattı.

"Komandolar olarak buradaki görevimiz her türlü iklim ve arazi şartlarında yaz kış demenden tam donanımlı kıyafetlerle yıkıcı ve bölücü terör örgütlerini etkisiz hale getirmektir." diyen Yıldırım, "Kılıçlar ve Alparslanlar olarak Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadığımız gibi hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca, 27 Kasım'da, Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle "gri kategoride" yer alan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya, tespit edildikleri evde etkisiz hale getirilmişti.