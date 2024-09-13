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Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan Jahrein tutuklandı

Sosyal medya uygulaması X'te bir sohbet odasında kız çocuklarına yönelik müstehcen ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı (Ahmet Sonuç) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA13 Eylül 2024 Cuma 20:30 - Güncelleme:
Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan Jahrein tutuklandı
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Müstehcenlik suçlamasıyla haklarında yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan Ertürk Kösen ile 'Jahrein' rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç'un emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ANTALYA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı adı ve 'Pungent 666' rumuzu ile yöneticisi olduğu 'İncel sohbet odası' başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüş, Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli 'Pungent 666' rumuzlu X hesabı kullanıcısının Ertürk Kösen, Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yapan 'Jahrein' isimli/rumuzlu kullanıcının Ahmet Sonuç olduğu tespit edilerek aynı gün içersinde Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan gözaltına alındıkları bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Gözaltında bulunan Ertürk Kösen ve Ahmet Sonuç isimli şahıslar 13.09.2024 günü sevk edildikleri adli makamlarca Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan tutuklandı."

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