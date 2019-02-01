Mustela Türkiye’deki 15. yılını 15 bebek arabası hediyesi ile kutluyor

Düzenli olarak anne ve bebek cildinin ihtiyaçları üzerine araştırmalar yapan ve ürün gamında yaptığı yeniliklerle annelerin en çok güvendiği markalardan biri olan Mustela, Türkiye’deki 15.yılına özel olarak 15 anne adayına çekilişle Inglesina Trilogy bebek arabası hediye ediyor.

Eczanelerden her 100 TL’lik Mustela Anne Serisi alışverişine 1 adet Inglesina Trilogy markalı bebek arabası hediye çekilişi hakkı kazanabilirsiniz. Kazananların Milli Piyango İdaresi yönetimi kontrolünde yapılacak çekilişle belirleneceği çekilişle katılmak için yetkili Mustela eczanelerini ziyaret edebilirsiniz.

MUSTELA HAKKINDA

Fransız Expanscience Laboratuarları'nın Anne Bebek cilt bakım markası olan Mustela, 60 yılı aşkın süredir yenidoğanlar, bebekler, çocuklar, hamilelik öncesi ve sonrası dönemi için; bebekler, gebeler ve yeni annelere yönelik cildin özel tüm ihtiyaçlarına yenilikçi dermo kozmetik ürünler geliştirmektedir.