Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ankara'daki fuhuş operasyonunda 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı

Ankara'da polisin müşteri gibi davranarak düzenlediği fuhuş operasyonunda 5'i kadın 13 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kızılay Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir binada "masaj salonu" adı altında fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Söz konusu masaj salonuna "müşteri" gibi giren polis ekiplerine, iş yeri çalışanları fuhuş için pazarlık teklifinde bulunarak odalara davet etti.

Bunun üzerine polis kimliklerini gösteren ekipler içeride bulunan 5'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

Masaj yapıldığı iddia edilen odalarda arama yapan polis ekipleri, çok sayıda prezervatif ve cinsel içerikli ürüne de delil niteliği taşıdığı için el koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürüldü.

Fuhuş operasyonuna yönelik soruşturmayı derinleştiren ekiplerin kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen diğer şüpheliler hakkında da çalışma başlattığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli´den olay Fenerbahçe yorumu

Bahçeli´den olay Fenerbahçe yorumu

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

Bedelli askerlerin eğitimleri görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA