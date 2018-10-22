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Müşteri kılığında girdiği dükkandan cep telefonunu böyle çaldı

Bursa'da bir telefoncuya giren hırsız, dükkan sahibi Suriye uyruklu şahsa ait cep telefonunu çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Esnafı oyalayarak cep telefonu çalan hırsız, telefonu çantasına koyarak iş yerinden çıktı.

  • İHA
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Olay, Osmangazi'ye bağlı Çarşamba bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu mağazasına gelen hırsız, tezgahta bulunan iş yeri sahibi Suriye uyruklu O.M.'den bazı isteklerde bulundu. Suriyeli dükkan sahibi müşterisinin istediklerini karşılamak için uzaklaşırken, bunu fırsat bilen kadın, masada bulunan telefonu üstüne çantasını koyarak sakladı. Daha sonra aldığı malzemelerin parasını vermek için çantasından para çıkarırken çaldığı telefonu çantasına koyan kadın iş yerinden çıktı. Yaşanan hırsızlık ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 
 
Telefonunu bulamayan O.M. hemen iş yerinin güvenlik kameralarını açtı. O.M, kadın müşterinin telefonunu çaldığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler telefon hırsızını bulmak için soruşturma başattı

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