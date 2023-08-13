İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müşteri seçen taksici pes dedirtti! O anlar anbean kameraya yansıdı
Güncel

Müşteri seçen taksici pes dedirtti! O anlar anbean kameraya yansıdı

İstanbul'un Fatih ilçesinde müşteri seçen taksicinin açıklaması pes dedirtti. Taksicinin küfürler savurduğu görüntüler anbean kameralara yansıdı.

IHA13 Ağustos 2023 Pazar 17:28 - Güncelleme:
Müşteri seçen taksici pes dedirtti! O anlar anbean kameraya yansıdı
ABONE OL

Fatih'te bir taksi sürücüsü, kaldırımda bekleyen müşterileri taksiye almayarak yabancı turist bekledi. Bunun üzerine tepki gösteren vatandaşlara ise, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" diyerek, küfürler savurdu. Elinde poşetlerle kaldırımda bekleyen yaşlı kadını da almayan taksicinin yaşattığı o anlar kameralara yansıdı.

Fatih Aksaray'da geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen müşterileri aracına almayarak yabancı turist beklemeye başladı. Bunun üzerine sinirlenen müşteriler taksiciye tepki gösterince tartışma başladı.

"BENİM KİMİ ALIP ALMAYACAĞIM SİZİ İLGİLENDİRMEZ"

Müşterilerden biri en azından kaldırımda poşetleriyle bekleyen bir başka müşteriyi alması gerektiğini söyleyince taksicinin, "Benim kimi alıp almayacağım sizi ilgilendirmez" cevabıyla şoke oldu. Bunun üzerine büyüyen tartışmayla birlikte taksi sürücüsü, vatandaşlara küfürler yağdırmaya başladı. Yaşananlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • taksici küfür
  • İstanbul Fatih
  • müşteri seçme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.