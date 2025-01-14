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Güncel

Müşterilerini sarhoş ederek taciz eden taksici tutuklandı

İstanbul'da, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksici tutuklandı.

AA14 Ocak 2025 Salı 17:47 - Güncelleme:
Müşterilerini sarhoş ederek taciz eden taksici tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği müşterilerin görüntülerini taksici gruplarında paylaştığı öne sürülen şüpheli B.N'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

EŞİNİ KISKANDIRMAK İÇİN YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Şüpheli B.N'nin ifadesinde, daha önce kendisini bıçakladığını iddia ettiği eşiyle 1,5 yıl önce evlendiklerini, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduklarını, söz konusu videoyu da eşini kıskandırmak amacıyla kaydettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

OLAY

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksicinin müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği, görüntülerini çekip taksici gruplarında paylaştığı yönündeki ihbar üzerine inceleme başlatmıştı.

Zanlı B.N, polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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