İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2023 Pazar / 27 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı tutuklandı
Güncel

Müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı tutuklandı

Edirne'de müşterilerinin hesabından yaklaşık 6 milyon lira çektiği iddiasıyla gözaltına alınan banka çalışanı tutuklandı.

AA19 Mart 2023 Pazar 15:19 - Güncelleme:
Müşterilerinin hesabından para çeken banka çalışanı tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan H.E.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iki gün önce banka çalışanı H.E.Ö'yü müşterilerinin hesabından izinsiz para çektiği iddiasıyla gözaltına almıştı.

H.E.Ö. ifadesinde, müşterilerinin hesabından 5-6 milyon lira nakit çektiğini, parayı arkadaşı firari şüpheli G.G'ye verdiğini, kendisinin de dolandırıldığını ileri sürmüştü. H.E.Ö, arkadaşı G.G'den şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri G.G'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.