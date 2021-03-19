Muş'un 2 bin 45 rakımdaki köyünde kış 9 ay sürüyor

DHA 19 Mart 2021 Cuma 09:46 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:46

Muş merkezde ilkbahar yaşanırken, yüksek kesimlerde ise kış şartları hüküm sürüyor. Hava sıcaklığı, kent merkezinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yüksek rakımlı köylerde ise zorlu kış havası hissediliyor. Deniz seviyesinden 2 bin 45 metre yükseklikteki Gündoğan köyünde kar yağışı, tipi ve fırtına eksik olmuyor. Köyde zorlu yaşam sürenler, mecbur kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle yolu sürekli ulaşıma kapalı olan Gündoğan köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yılın büyük bölümünü kar altında geçirdiklerini söyleyen yöre halkı, ova köylerinde bahar yaşanırken, köylerinde kar yağışının yanı sıra tipi ve fırtınada hayatın zor olduğunu belirtiyor.

'KÖYDE BAHARI GÖRMÜYORUZ'

Yaşamını sürdürdüğü Gündoğan köyünde kar yağışı, tipi ve fırtınanın hiç eksilmediğini söyleyen Mahmut Güler, "Köyümüzde yılın 9 ayı kar var. Köyde baharı görmüyoruz. Kar kalktığında yaz, yağdığında ise kış gelmiştir. Şehrin ova köylerinde çiçekler açarken bizde fırtına ve kar vardır" dedi.