  • Mutasavvıf İnançer'in üçüncü ölüm yıldönümü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı
Güncel

Mutasavvıf İnançer'in üçüncü ölüm yıldönümü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i rahmetle yad etti.

AA4 Eylül 2025 Perşembe 22:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'i vefatının üçüncü yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü İslam'a ve Müslümanlara hizmet etmeye adayan değerli mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer Beyefendi'yi ahirete irtihalinin 3'üncü yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

  • Ömer Tuğrul İnançer
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • vefat

