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Müteahhitlerden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaret

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ilettiklerini bildirdi.

AA13 Eylül 2023 Çarşamba 11:37 - Güncelleme:
Müteahhitlerden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a ziyaret
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İMKON'dan yapılan açıklamaya göre, Tellioğlu ve Türkiye Kamu Müteahhitleri Platformu Başkanı Mehmet Salih General ile beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, fiyatların kamu ihalelerine ve müteahhitlerine etkisi görüşülürken sektörün sorun ve talepleri Yılmaz'a iletildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tellioğlu, Türkiye ekonomisinde yarattığı katma değer, istihdam ve 250 alt tedarikçi sektörüyle ekonominin lokomotifi konumunda olan konfederasyon olarak yaklaşık 2 yıldır fiyat ve maliyet artışları başta olmak üzere küresel etkilerle mücadele ettiklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde alt ve orta gelir grubunda bulunan vatandaşların konuta kolay erişimleri hususunda hükümetin açıkladığı projeleri yakından takip ettiklerini belirten Tellioğlu, "Küresel ekonomilerde yaşanan etkilerin ülkemiz ekonomisinde de görülmesi ve yüksek enflasyon sebebiyle özellikle alt ve orta gelir grubunun konuta erişimi zorlaşmıştır. Hükümetimizin bu sorunun çözümü noktasında açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projelerini ve bunların devamının özel sektör işbirliğiyle daha da güçleneceğine inanıyor ve destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tellioğlu, son zamanlarda durağanlaşan konut arz/talep piyasasındaki durgunluğu gidermek, vatandaşın konuta erişimini kolaylaştırmak, kentsel dönüşüm ve üretim tarafını güçlendirmeye yönelik konut üretimindeki sorun ve talepleri içeren dosyayı Yılmaz'a sunduklarını kaydetti.

  • inaşaat sorunları
  • çözüm önerileri
  • İMKON

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