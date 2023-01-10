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Mütefekkir ve yazar Yaşar Kaplan dualarla ebediyete uğurlandı

Almanya'da vefat eden mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan'ın cenazesi toprağa verildi.

AA10 Ocak 2023 Salı 18:40 - Güncelleme:
Mütefekkir ve yazar Yaşar Kaplan dualarla ebediyete uğurlandı
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Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören ve 7 Ocak'ta Almanya'da vefat eden Kaplan için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Kaplan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Birol Aydın ve Kaplan'ın yakınları katıldı.

Kaplan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen kıldırdı.

Kaplan'ın cenazesi, törenin ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

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