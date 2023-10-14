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Mutluluklarını gizleyemediler... Yeni evine kavuşan depremzede anlattı: Rüyamda bile görsem inanmazdım

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da yapımı tamamlan 25 köy evinin anahtarları, depremzede vatandaşlar tarafından teslim alındı. Yeni evine eşyalarıyla birlikte kavuşan depremzede Fatma Tüfek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bu eve sahip oldum. Rüyamda bile görsem inanmazdım yani” dedi.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 10:21 - Güncelleme:
Mutluluklarını gizleyemediler... Yeni evine kavuşan depremzede anlattı: Rüyamda bile görsem inanmazdım
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Enkaz kentte bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan yeni yaşam alanları kuruluyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın göreve gelmesiyle birlikte hız kazanan inşaat çalışmaları sonuca ulaştı. Hassa ilçesi Sapanözü Mahallesi'nde 12 ve Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 25 köy evi için hak sahipleri belirlendi. Babatorun Mahallesi'nde vatandaşlara evlerinin anahtarları; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından verildi. Evlerine yerleşmek için gün sayan depremzede vatandaşlar, yeni yuvalarını gezerek gelecek güzel günlerin hayalleri kurdular.

"DEPREMİN ARDINDAN YENİ EVİME BU KADAR KISA SÜREDE KAVUŞACAĞIMI HAYAL ETMİYORDUM"

Deprem sonrası bu kadar kısa sürede yeni evine kavuşacağını beklemediğini belirten Vedat Sezer, "Depremin ardından yeni evime bu kadar kısa sürede kavuşacağımı hayal etmiyordum. Beklemiyorduk çıkacağını çıkmayacağını. Yani bilmiyordum. Her şey sürpriz oldu. Şu anda mutluyuz elhamdülillah. Evim yıkıldı gitti ama gene binlerce şükür Rabbimiz. Bayağı çektik orada. Yeni bir evimiz oldu. Yeni bir hayat oldu. İnşallah hayırlısıyla tamamlansın her şey. Güzel olur inşallah. Hatay'ın yemekleri meşhur zaten" dedi.

"EVİMİZİN ANAHTARINI TESLİM ALDIK"

Evin içerisindeki eşyalar karşısında mutluluğunu dile getiren Fatma Tüfekçi, "Burası benim evim. İnşallah Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde bu eve sahip oldum. Rüyamda bile görsem inanmazdım yani. Gerçekten inanmazdım. Buzdolabı ve ankastre var. Ben hayal edemem böyle bir şeyin olacağını. Ankastre, davlumbaz, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, elektrikli süpürge, düdüklü tencere, masalar, maşallah ütü masası, tost makinesi, blender, robot, daha ne olsun yani. Her şey var. Her şey eksik yok. Evimizin anahtarını teslim aldık" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN YİRMİ BEŞ TANE EVİN TAMAMINDA EŞYALAR EKSİKSİZ HER ŞEY VAR"

Babatorun Mahalle Muhtarı Ahmet Özer, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini dile getirerek, "Yirmi beş tanesinin teslimatını yaptık. Yirmi iki tanesini de buradan bir iki aya kadar inşallah bitecek. Onlar da hak sahipliğine teslim edeceğiz. Şu anda Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün yirmi beş tane evin tamamında eşyalar eksiksiz her şey var. Rabbim razı olsun" şeklinde konuştu.

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