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Müttefik ülkelerden üst düzey katılım: Anadolu Kartalı'nda hedefler vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda başladı. Eğitime ilişkin video paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, 'Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde; katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekâta yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor.' açıklamasında bulundu.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 17:32 - Güncelleme:
Müttefik ülkelerden üst düzey katılım: Anadolu Kartalı'nda hedefler vuruldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne ilişkin video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da başladı. Gerçeğe yakın savaş senaryolarıyla icra edilen eğitimde katılımcıların bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaşmaları ile birleşik harekata yönelik eğitim seviyelerinin artırılması hedefleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ne katılan ülkelere ait birliklerin brifing ve uçuş anlarına ait görüntüler de yer aldı.

ÇOK SAYIDA ÜLKE KATILIM GÖSTERDİ

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB kaynakları, söz konusu tatbikata ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Planlamalarına 2024 yılında başlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı 23 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Konya'da icra edilecektir. Bir yıl öncesinden planlanmış bir tatbikattır. Bahse konu tatbikata ABD, Azerbaycan, Katar, Macaristan, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün fiili olarak; Bulgaristan, Brezilya, Malezya, Mali ve Nijerya gözlemci statüsünde katılım sağlayacaktır. Katılımcı ülkelerin hava unsurları arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, pilotların, hava savunma personelinin ve kontrolörlerin harekata yönelik eğitim seviyelerini artırmak ve müşterek veya birleşik harekat usullerini deneyerek görev etkinliğini azami seviyeye çıkarmaktır. Tatbikat kapsamında katılımcı filoların paket kol içerisinde hem hava-hava, hem de hava-yer görevlerini icra etmesine yönelik çift rollü eğitimler, TSK envanterinde bulunan elektronik harp teçhizatı ile tehdit sistemleri kullanılarak gerçek şartlarda karşılaşılması muhtemel tehditlere ve karıştırma yöntemlerine yönelik eğitimler ile müşterek ve birleşik görev nevilerinden öne çıkan; yakın hava desteği, su üstü unsurlarına karşı hava harekatı, zamana duyarlı hedefleme, dinamik hedefleme ve benzeri görevler icra edilecektir."

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