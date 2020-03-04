Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

04 Mart 2020 Çarşamba 08:28 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 08:28

Türkiye’nin insansız hava araçları kiraladığı, ABD’nin Predator satmadığı, İsrail Heron’larının PKK operasyonlarında arızalı diye işlevsiz hâle getirildiği günler geride kaldı. Ambargolara karşı yaptığı geliştirilen yerli ve millî hamle, Türkiye’yi bölgesinde söz sahibi yaptı. Suriye’deki üç büyük harekâtı kendi imkanlarıyla yapan Türkiye, İdlib’e yönelik Bahar Kalkanı Harekâtı’nda da başarılarıyla söz ettirdi.

Aynı anda kalkan Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), hava savunma sistemlerinin radarına yakalanmadan Esad rejimine ait hedefleri imha etti. Onlarca SİHA’nın filo hâlinde görev yapması da dünyada eşi benzerine rastlanmamış bir durum olarak değerlendirildi. Türkiye envanterindeki tüm yabancı menşeli silahların yerli ve mili modelini kendisi geliştirecek duruma gelmesinin altında, acı tecrübeler yatıyor.

ABD’YE BAĞIMLIYDIK

Türkiye, terörle mücadelede büyük önem taşıyan insansız hava araçlarını daha önce ABD ve İsrail gibi ülkelerden satın almaya çalışıyordu. 1990’lı yıllarda envantere katılan ilk insansız hava araçları İsrail yapımı Heron ve ABD yapımı GNAT modelleriydi. 2000’li yıllarda GNAT’ın gelişmiş versiyonları olan Predator ve Repaer SİHA’larının Türkiye’ye satışına ABD Kongresi’nden izin çıkmadı. İsrail’den alınan Heron’lar ise arızalı ve sorunluydu. Bunun üzerine Türkiye, kendi İHA ve SİHA’larını geliştirme sürecini hız verdi. Bugün kullanımda olan yerli İHA ve SİHA’lar arasında Anka ve Akıncı, Bayraktar TB2, Bayraktar DİHA ve Bayraktar Mini İHA bulunuyor.

KOBRA YERİNE ATAK

Türkiye, genel maksat helikopteri ihtiyacı için ABD’nin Sikorsky firması ile 2011’de sözleşme müzakerelerine başladı. Ortak üretim şartları da içeren sözleşme 2014’te sonuçlandı. Türkiye, 109 Sikorsky helikopter satın alacak; Ankara’da üretilecek helikopter de yurtdışına ihraç edilecekti. Ancak her şey hazır olmasına rağmen ABD satış sözleşmesine imza atmadı. Bunun üzerine Türkiye kendi yolunu çizdi ve özgün tasarım millî helikopter Gökbey ve T70 genel maksat helikopterini geliştirdi. TSK’nın envanterinde bulunan ABD yapımı Kobra helikopterlerine alternatif olarak ise millî taarruz helikopteri T-129 ATAK üretildi.

Türkiye ayrıca ABD yapımı gemisavar füzesi Harpoon yerine, yerli millî imkânlarla geliştirilen ATMACA, ABD’nin taksavar füzesi Hellfire’a alternatif yerli imkanlarla üretilen tanksavar füzesi UMTAS, ABD üretimi M115, M116 obüslere alternatif olarak millî T-155 Fırtına obüsü, yine ABD üretimi M16 piyade tüfeği yerine Millî Piyade tüfeği (MPT-76) üretiyor.

LEOPARD DEĞİL ALTAY

TSK’nın envanterinde Almanya yapımı ana muhabere tankı Leopard’lar bulunuyordu. Türkiye Suriye’de terör örgütlerine karşı operasyon düzenleyince Almanya tank satışını durduracağını duyurdu. Almanya dâhil birçok Avrupa ülkesi Türkiye’ye yeni silah sistemlerinin satılmaması gibi sembolik ambargo kararlar aldı. Türkiye şimdi ALTAY tankını yerli ve millî imkânlarla geliştirerek bu sorunları aşmaya çalışıyor.

HİSAR GELİYOR

Havada ve karada başarı sağlayan Türkiye ABD’nin Patriot, Rusların S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymamak için Hisar ve SİPER projesini geliştirdi. Türkiye, ABD’nin F-35 savaş uçağı yerine de Millî Muharip Uçak (MMU) projesi üzerinde çalışıyor. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Hisar Alçak irtifa (HİSAR-A) ve Hisar Orta İrtifa (HİSAR -O) sistemlerinin önümüzdeki günlerde Suriye’de kullanılması bekleniyor.

(Türkiye Gazetesi)