Muz yeme paylaşımı yapan 8 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

DHA 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:49 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:49

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan 'Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz' sözleri sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulunduklarını belirledi. Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar' kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.