star.com.tr 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:07 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:30

Türkiye, Oruç Reis gemisinin sismik çalışma yürüteceği alan için 23 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Buna göre Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi Kıbrıs açıklarındaki hedefine ulaşırken, Yunanistan'dan yine haddini aşan bir açıklamada geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini derhal durdurması talep edilirken, Atina'nın gerekirse kendini savunacağı belirtildi.

Türkiye ile masadayken sözünde durmayan Yunanistan, Türkiye'yi bölgede gerilimi tırmandırmakla suçladı...

TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİ GERİ ÇEVİRİP KORSAN ANLAŞMAYA SARILDI

Türkiye'nin yaklaşık 2,5 aydır Yunanistan ile müzakereler yürüterek meseleleri diyalog yoluyla çözme girişimlerini karşılıksız bırakan Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Mısır ile 'korsan' Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yunanistan'ın Türkiye ile mütabık kalmışken Mısır'la korsan anlaşma imzalaması üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Görüşmeleri durduruyorsunuz Almanlara da Yunanlılara da bildirin, biz bu müzakereleri başlatamıyoruz. Yunanistan'la Mısır'ın yaptığı anlaşmada bizim için yok hükmündedir.' talimatı verdiğini söyledi.

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