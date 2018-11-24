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Müze ve ören yerleri girişleri öğretmenlere ücretsiz olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğretmenlerin, Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri girişlerinin bugünden itibaren ücretsiz olacağını bildirdi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Bize önce insan olmayı öğreten kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu milletin geleceğine yön veren Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Bu önemli günde öğretmenler için bir de müjdesi olduğunu kaydeden Ersoy, "Kıymetli öğretmenlerimize, Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri girişlerinin bugünden itibaren ücretsiz olacağını müjdeliyorum." açıklamasında bulundu.

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