'Müzik Susmasın' kampanyası uzatıldı

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:34 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:34

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Müzik emekçilerimiz için 'Müzik Susmasın' sloganıyla başlattığımız projede destek süresi Mayıs ayı da dahil edilerek 5 aya çıkarıldı. Bugüne kadar olan toplam destek miktarı ise yaklaşık 156 milyon liraya ulaşacak. Hayırlı olsun" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, küresel salgın sürecinin olumsuz etkilerini azaltabilmek üzere başlatılan projede sürenin bir ay daha uzatıldığı belirterek, "Haftalık veya günlük yevmiye ücretiyle çalışan ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere, işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçıları ile sektör çalışanlarının projeye katkıları karşılığında destek verilen projede, aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturuluyor" denildi.