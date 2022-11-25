Müzisyen Onur Şener cinayetinde yeni detaylar

Ankara Çayyolu'nda bulunan bir eğlence mekanında istek parça tartışması sebebiyle Müzisyen Onur Şener, boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmişti. Cinayetin detayları, kavga esnasında kullanılan cam bardağın kırılan parçaların bir araya getirilmesiyle çözüldü.

Cinayetin olduğu bölgenin etrafta bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını görmediğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu. Uzmanlar tarafınca toplanan kırık cam parçaları; renk, kalınlık, desen gibi fiziki özelliklerin yanı sıra, yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.

KIRIK CAM PARÇALARI DAVA DOSYASINA GİRDİ

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca gerçekleştirilen çalışma neticesinde, kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak delil olarak dava dosyasına girerken, üçüncü bardak ise çok fazla kırıldığı için bütün haline getirilemedi. Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu belirlendi. Birleştirilen bardaklarda sanık Ali G. ve Semih S'nin parmak izleri ile maktul Şener'in DNA'sı bulundu.

SANIKLARIN BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Savcı Şahin Kaplan'ın hazırladığı iddianamede, İlker K. ile Şener arasındaki kavgaya müdahil olmadıklarını iddia eden sanıklar Ali G., Semih S., Gözde G. ve Jale E.'nin müşterek hareket ettikleri belirtildi. İddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şener'in kafasının sol tarafında 5 santimetre düzensiz derin kesi olduğu, İlker'in ikrarıyla bu yaralanmaya kendisinin neden olduğu, Onur'un sağ tarafındaki yaralanmaların da parçalanmış bardaklardan kaynaklandığı, bardakların birinde Semih ve Ali'ye ait kan örnekleri olduğu, bu haliyle Onur'un sağ tarafındaki yaralanmanın ise Ali ile Semih'ten kaynaklandığı, yine şüpheliler Semih ve Ali'nin cam ile ellerinin kesildiği yerler birlikte düşünüldüğünde bunun maktulü yaralamaları sırasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır."

Sanıklar, 25 Ocak 2023'te Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.