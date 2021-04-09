Müzisyen Zeki Çetin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti: Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı

DHA 09 Nisan 2021 Cuma 16:13 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 16:13

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Çetin bugün hayatını kaybetti.

Vefat haberini alan Bülent Ersoy, üzüntüsünü "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi'cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı." diyerek dile getirdi.