Myanmar'da yaşanan darbe Kovid-19'la mücadeleyi sekteye uğrattı

AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:54 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:56

Strait Times gazetesinin haberine göre, ülkede darbenin gerçekleştirildiği 1 Şubat'tan önceki hafta günde ortalama 17 binden fazla test yapılırken, bu sayı darbe sonrası 9 bin civarına düştü.

Konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Myanmar Sağlık Bakanlığı yetkilileri, darbeyi protesto eden ve iş bırakan sağlık çalışanlarına görevlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Myanmar'da Aung San Suu Çii hükümetini devirerek yönetimi devralan cunta lideri Ming Aung Hlaing, hafta başında televizyondan ilk halka sesleniş konuşmasında Kovid-19 ile mücadele sözü vermişti.

Myanmar'da bugüne kadar, 141 bin 448 vaka ve 3 bin 180 ölüm kayıtlara geçti.

- Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

- Son 14 yılın en kalabalık protestoları

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler başlamış ve kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.