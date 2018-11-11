n11.com neden açılmıyor n11 indirim sitesi çöktü mü

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n11.com Çöktü mü?

Aylar öncesinden yüz binlerce liralık reklam vererek 11 Kasım'a özel indirim düzenleyerek adından aylarca söz ettiren n11.com aşırı ziyaretçi nedeniyle sunucuları ara, ara cevap vermiyor.. Bunun sebebi ise milyonlarca tüketici aynı anda n11.com girdiği için n11 sunucu altyapısı gelen isteklere cevap veremiyor. Öncelikle yaşanan sıkıntıların kısa süreli olduklarını belirtelim. Anlık kopmalar yaşansa da bir kaç dakika içerisinde tekrardan site ile bağlantı kurabiliyorsunuz. Fakat ilerleyen dakikalarda sıkıntıların büyüyebileceğini de belirtelim. Sitenin yetkilileri tarafından şu ana kadar herhangi bir resmi ya da gayri resmi açıklama bulunmuyor.

n11.com sitesinin indirim çılgınlığı platformun çökmesine neden oldu. 11 Kasım günlerinde kampanya düzenleyen n11.com sitesi bu akşam başlayan kampanyası nedeniyle çöktü. N11 indirim kuponu toplayanlar kampanyanın başladığı andan itibaren siteye girmeye çalışıyor ancak ulaşamıyor.

SİTEYE NASIL ULAŞABİLİRİM?

n11.com sitesine ulaşamayan internet kullanıcıları için başka bir yöntem de bulmak mümkün. Peki nasıl olacak o yöntem. Bunun için akıllı cep telefonunuz ve internetinizin olması gerekiyor. Bu iki şartı karşılayan kullanıcılar n11.com'un Google Play ve Appstore uygulamasını cep telefonlarına indirerek siteye giriş yapabilirler. Uygulamalar siteden farklı bir sunucuda bulunduğu için henüz çökmemiş durumdalar.

Hakkımızda

n11.com

Doğuş Planet, e-ticaret sektöründe faaliyet göstermek üzere, Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Haziran 2012’de kuruldu.

Doğuş Planet, SK Group’un teknoloji ve inovasyon konusundaki tecrübesini Doğuş Grubu’nun bilgi birikimi, bölgesel tecrübesi ve gücü ile birleştirmektedir.

Bu güçlü ortaklık çerçevesinde, Doğuş Planet e-ticaret yatırımı olarak, binlerce marka ve mağazayı milyonlarca müşteriyle buluşturan açık pazar platformu alışverişin uğurlu adresi “n11.com”u açtı.

n11.com; elektronikten tekstile, mutfak gereçlerinden Türkiye’nin nadide el sanatlarına kadar farklı ihtiyaç ve zevklere hitap eden milyonlarca ürün, alışveriş yaptıkça kazandıran yapısı ile üyelerine yeni bir alışveriş deneyimi sunuyor. n11.com, müşteriler tarafında güven ve kolaylık, mağazalar tarafında ise işbirliği ve e-ticareti geliştirme odaklı bir yaklaşım izlemektedir.

Siz de alışverişin uğurlu dünyasına katılabilir, milyonlarca ürün ve binlerce mağazanın olduğu n11.com’da, avantaj dolu alışverişin keyfini çıkartabilirsiniz.

Uğurlu alışverişler.