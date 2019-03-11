Nabi hocanın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın Eskişehir'de düzenlenen bir etkinlikte efelere eşlik ettiği video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.