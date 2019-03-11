Nabi hocanın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın Eskişehir'de düzenlenen bir etkinlikte efelere eşlik ettiği video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- TM Dijital Haber Merkezi
AK Parti 27. Dönem Milletvekili ve eski Kültür ve Turzim Bakanı Nabi Avcı, Bilecik Dernekleri Eskişehir Platformu'nun düzenlediği Bilecikliler gecesinde efelere eşlik etti.
Prof. Dr. Nabi Avcı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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