Nadir görülen doğa olayı! Türk Bayrağı'nı andırdı
Nadir görülen doğa olaylarından biri olan Ay ve Jüpiter'in yakınlaşarak birbirlerine en yakın konuma gelişi Türkiye'den de çıplak gözle görüldü. Ay'ın Hilal evresi ile Jüpiter yan yana oluşturduğu görüntü Türk Bayrağı'nı andırdı.
- DHA
Gezegenlerin hareketleriyle ilgili nadir görülen doğa olaylardan biri olarak, dünyanın uydusu Ay ve gökyüzündeki en parlak yıldızdan dört kat daha parlak olan Jüpiter'in, birbirlerine en yakın konuma gelmesi olayı bu akşam gerçekleşti.
Türkiye'den de çıplak gözle görülebilen olay Ay'ın Hilal evresi ile büyük ve parlak bir yıldızı andıran Jüpiter'i yakınlaştırdı. Ay ve Jüpiter'in İstanbul semalarındaki görüntüsü Türk Bayrağı'nı andırdı.
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