Güncel

Nadir Toprak Elementleri Tesisi tartışması! AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Kalkınma tarihine engelsiniz

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova'daki Nadir Toprak Elementi Tesisiyle ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma davası açması konusunda, 'CHP bu ülkenin kalkınma tarihine engel olan zihniyet olarak anılacaktır' dedi.

IHA20 Ekim 2025 Pazartesi 09:45
Nadir Toprak Elementleri Tesisi tartışması! AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Kalkınma tarihine engelsiniz
Geçtiğimiz günlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Beylikova'daki Nadir Toprak Elementi Tesisi'yle ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma davası açtığına dair belgeler paylaşılmıştı. Beylikova'daki tesislere giden Bakan Albayrak, CHP'ye eleştirilerde bulunmuştu.

"CHP'NİN BU ÜLKENİN KALKINMA HAMLELERİNE KARŞI TUTUMU YENİ DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "CHP'nin bu ülkenin kalkınma hamlelerine karşı tutumu yeni değildir. Onların zihniyeti yerli ve millî anlayıştan uzaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi yerli üretimde, enerji ve madende kendi kendine yeten güçlü bir ülke haline getirmeye kararlıyız" dedi.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ SAHASININ HERHANGİ BİR ÜLKEYE VERİLMESİ ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir. Beylikova sadece Eskişehir'in değil, Türkiye'nin geleceğidir. Bu tesis, savunma sanayinden enerjiye, uzay teknolojilerinden batarya üretimine kadar her alanda yerli üretimin kalbidir" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR SİYASİ ENGEL, HİÇBİR İTHAM, BU KARARLI YÜRÜYÜŞÜ DURDURAMAYACAK"

CHP'yi eleştiren Albayrak, son olarak "Güzel şehrimiz Eskişehir'de bu zihniyet yıllardır; TOKİ, URAYSİM, Nadir Toprak Elementi gibi önemli yatırımları dahi engelleme çabasında. Bu yaptıklarına anlam vermek mümkün değil. Her şeye rağmen hiçbir siyasi engel, hiçbir itham, bu kararlı yürüyüşü durduramayacaktır. Eskişehir Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olacak; CHP ise bu ülkenin kalkınma tarihine engel olan zihniyet olarak anılacaktır" dedi.

