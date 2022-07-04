Namaz kılarken çantası çalındı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Sultanselim Mahallesi Camii'ne 22 Haziran Çarşamba saat 17.15 sıralarında ikindi namazını kılmak için gelen Selahattin Yalçın, içinde fotoğraf makinesinin de bulunduğu çantasını girişte pencerenin kenarına bıraktı. Yalçın, çantasını kontrol ettikten sonra namaz için caminin iç tarafına gitti. Camiye gelen bir kişi, Yalçın'a ait çantanın bulunduğu tarafa yöneldi. Kimliği belirsiz kişi, içine bakıp kontrol ettiği çantayı alarak camiden uzaklaştı. Bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını fark eden Yalçın, polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.