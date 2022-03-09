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Narenciye bahçesinden 4 ton portakal çalan 3 şahıs tutuklandı

Adana'da, narenciye bahçesindeki ağaçlardan 4 ton portakalı çalıp sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA9 Mart 2022 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 10:16
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Merkez Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'ndeki narenciye bahçesine giden Bayram Ç, ağaçlardaki 4 ton portakalının çalındığını fark etti. Bayram Ç'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla zanlıların S.M. (16), H.A. (20), B.A. (23) ve V.Ö. (24) olduğunu belirledi. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'ndeki bir komisyoncuya 11 bin liraya satıldığını tespit ettiği 4 ton portakalı da buldu. Ürün, sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, B.A. ve V.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, zanlıların adreslerinde ele geçirilen ve bir evden çalındığı belirlenen 2 televizyon ve güneş enerjisi sistemi de sahibi Emre K'ye teslim edildi.

  • hırsızlık
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