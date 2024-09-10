Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASINDA EK GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Narin cinayeti soruşturmasında gözaltındakiler için 1 günlük ek gözaltı süresi alındı.

NARİN'İN CESEDİNİN TAŞINDIĞI OTOMOBİLİN KAMERAYA YANSIDIĞI BELİRLENDİ



Narin'in cansız bedenin taşındığı kırmızı otomobilin ise arama çalışmalarına katılan helikopterden alınan görüntülere yansıdığı ortaya çıktı. 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter tarafından alınan görüntülerde, N.B.'nin Salim Güran'ın otomobilinden aldığı Narin'in cesedini taşıdığı kırmızı otomobilin mahallede park halinde olduğu görüldü.