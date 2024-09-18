Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı.

Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.



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