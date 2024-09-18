İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0903
  • EURO
    37,9795
  • ALTIN
    2812.8
  • BIST100
    9758.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Narin cinayeti soruşturmasında kritik ismin evinde arama yapıldı
Güncel

Narin cinayeti soruşturmasında kritik ismin evinde arama yapıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın (48) evinde arama gerçekleştirildi.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 07:51 - Güncelleme:
Narin cinayeti soruşturmasında kritik ismin evinde arama yapıldı
ABONE OL

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 10 Eylül'de tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı.

Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat Bahtiyar jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.

Narin Güran'ın kesin ölüm nedeni belli oldu

Yenge ahırdaki sırrı anlattı! Abi Enes'in kolunu bakın kim ısırmış?

Narin cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi
  • Narin Güran
  • soruşturma
  • arama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.