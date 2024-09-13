Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde dere kenarında ölü olarak bulunan Narin Güran soruşturmasında 22 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Narin'in kuzeni Birsen Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

'KARDEŞLERİMİ SORDU'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Birsen Güran şunları söyledi: Narin benim amcamın torunudur. 21 Ağustos günü ikametimizde oturduğum sırada saat 14.00 sıralarında Narin'in kapı zilini çalması üzerine kapıyı açmam üzerine bana kardeşlerim Hatice ve Fatma'nın evde olup olmadığını sordu. Bende Narin Güran'a kardeşlerimin anneannem Zeynep Kaya'nın evine gittiklerini, oradan Kuran kursuna gideceklerini söyledim. Narin bizim eve geldiğinde evde annem olan Maşallah Güran, ben ve kardeşim Melike Güranvardı. Daha sonra 'tamam abla' diyerek gitti. Narin bizim kapımızı çaldığında annem Maşallah o sıralarda telefon ile halam Hatice Mehmetoğlu ile görüşme yapıyordu.

'SALİM GÜRAN BİZİ UYARDI'

"Ben her ne kadar Narin'in geldiği saati 17.40 olarak söylemişsem de daha sonradan düşününce aslında Narin'in saat 14.00 sıralarında geldiğini anladım. Narin olay günü sadece bir kere bize geldi. Ben ve annem olayları birbirimize yanlış aktardık dolayısıyla iletişim kopukluğu olmuştur. Aslında Narin olay günü iki kere değil sadece bir kere geldi. Ancak şu hususu da belirtmek isterim ki gününü tam hatırlayamamakla birlikte Narin'in kaybolduğu gün veya ertesi gün ben ve kardeşim Melike aramızda bu konuyu konuşurken Salim Güran'ın bu olaya şahit olması üzerine bize saat 17.40 sıralarında Narin'i gördüğümüzü söylememiz gerektiğini bize söyledi. Nevzat Bahtiyar'ın annem Maşallah ile Salim Güran arasında ilişki olduğu beyanı yalandır. Salim Güran'ın Yüksel Güran ile ilişkisinin olduğuna dair bir bilgim yoktur."

AHIRIN YANINA ÇUKUR KAZMIŞLAR

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, Salim Güran'ın kendisine Narin'in evinin bahçesinden seslenip "Hazırlan, işimiz var" dediğini söyledi. Öte yandan Arif Güran'ın ahırında çukur kazıldığı iddia edildi.

Jandarma ve Savcılıkta çelişkili ifadeler veren itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi de ortaya çıktı. Bahtiyar mahkemede olay gününü şöyle anlattı: "Muhtar Salim Güran, yukarıdan Arif'in bahçesinden yani Narin'in evinin bahçesinden bana bağırdı ve dedi ki 'hazırlan seninle acil işim var hazırlan beni bekle' dedi."

'İNŞAATAN ÇUVAL ALDIM'

"Birkaç dakika sonra Salim Güran, arabasıyla yanıma geldi. Bana "Hemen arabana bin ve beni takip et" dedi. Ben de kırmızı aracımla onu takip ettim. Parke taşlı yolda yanyana durduk. Aracının ön koltuğunu göstererek "Arif'in kızını öldürdüm, sen de cesedi alıp yok edeceksin" diyerek tehdit etti. Narin'in ön koltuktaki cenazesini aldı ve benim arabama battaniye ile koyduk. Daha sonra aracı aldım evimin önüne götürdüm. Orada bir çuvalda inşaat malzemeleri vardı. O malzemeleri döktüm ve Narin'in cansız bedenini o çuvala koydum. Dereye götürdüm. Narin'in bacağında kesik yoktu. Salim Güran'ın bana seslendiği yer Arif Güran'ın evinin ahırının bulunduğu noktaydı."

'ÇARPIK İLİŞKİYİ GÖRMÜŞTÜR'

"Salim Güran'ın Arif Güran'ın eşi ve kardeşinin eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Narin, bu ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir." Öte yandan baba Arif Güran'ın evinin bitişiğindeki ahır olarak kullanılan yapının içinde, bir çukur kazılmaya çalışıldığı fark edildi.

ÜZERİNDE BAŞKA BİRİNİN DNA'SI YOK

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun ön raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

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