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Narin cinayetinde silinen kayıt çözüldü: Daha ölmemiş!

Narin cinayetinin aydınlatılması için soruşturma devam ederken, tutuklu amca Salim'in sildiği telefon kayıtlarının bazıları çözüldü. Amcanın görüştüğü 15 yaşındaki işçisi R.A.'nın 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' sözleri dikkat çekti. Öte yandan soruşturma kapmsamında tutuklu Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı.

DHA14 Eylül 2024 Cumartesi 08:04 - Güncelleme:
Narin cinayetinde silinen kayıt çözüldü: Daha ölmemiş!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, tutuklu sanık Salim Güran'ın işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi.

Narin Güran soruşturmasında tutuklu amca Salim Güran'ın yeniden ifadesi alındı

'TAMAM, DAHA ÖLMEMİŞ'

Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos'ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54'te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran'ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir? Sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını verdi.

'PAMUK KURTLANMASI OLAYI, OLAY GÜNÜ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ'

R.A. ayrıca kendisine sorulan, 'Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim'in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiğini, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir? sorusu üzerine 'Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı, olay günü gerçekleşmemişti' dedi.

R.A., diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı tanıyıp tanımadığı sorusuna ise 'Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam' cevabını verdi.

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