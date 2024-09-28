Narin cinayetinde yeni delillere ulaşıldı! Sır 'Şahin Gözü'nde

Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde gömülü cesedi bulunan Narin Güran'ın (8) öldürülmesiyle ilgili yeni delillere ulaşıldı. Cesedi sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın olay günü saat 15.40 ila 16.30 saatleri arasında kırmızı otomobiliyle dere bölgesine gittiği askeri üs bölgesine ait kamera kayıtlarıyla belirlenmişti. ASELSAN tarafından geliştirilen 'Şahin Gözü HD kamera' kayıtları yüksek çözünürlüğe sahip dev ekranda büyütülerek tekrar izlendi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Cesedin gizlendiği sazlıkta Bahtiyar'la birlikte 2 kişinin daha olduğu saptandı. Görüntüler mühürlü zarfla TÜBİTAK'a gönderildi. 6 kişilik uzman bilirkişi heyetince incelenen görüntülerdeki iki kişinin kimliği araştırılıyor.

Öte yandan 2 Eylül'de amca Salim Güran'ın aracında Narin'e ait DNA örneklerinin bulunup tutuklanmasından sonra JASAT köydeki tüm güvenlik kamerası kayıtlarına el koymuştu.

Narin kaybolduktan sonra takılan kameralara köyden olmayan kişilerin de yansıdığı; yeni gözaltların olabileceği bildirildi. Tutuklu olan 12 şüpheli arasında Narin'in annesi, abisi, amcaları ve yengeleri de bulunuyor.

NARİN'İ 25 DAKİKADA YOK ETMİŞLER



Yapılan tespitlere göre tüm olay 25 dakika içinde gerçekleştirildi. Yani Narin'in kaybolması, boğularak öldürülmesi ve dere yatağına gömülmesi yarım saatten daha kısa sürede oldu.

Cinayette baş şüpheli olan tutuklu amca Salim Güran kaldığı hücre ise değiştirildi; yüksek güvenlikli izole hücreye alındı.

BAZ İSTASYONU SİNYALİ DOĞRULADI



Nevzat Bahtiyar'ın cesedi gizlerken baz istasyonundaki telefon sinyallerinden de olay yerinde 2 kişinin daha olduğu teyit edildi.

Şüpheli iki kişinin cesedin gömülmesine yardımcı mı oldukları ya da gözcülük mü yaptıkları araştırılırken akıllara baş şüpheli amca Salim Güran'la işçisi Ramazan Atasoy'un (15) olay günü yaptığı telefon görüşmesi geldi. Kurtarılan ses kaydında Atasoy'un "Daha ölmemiş" dediği belirlenmişti.

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