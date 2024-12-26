Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma başladı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Diyarbakır Adliyesi önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Tanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşma, kamerayla kayıt altına alınıyor.

Baba Arif Güran, "müşteki", 1'i tutuklu 3 kişi "tanık", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da komisyon üyesi milletvekilleriyle duruşmayı takip ediyor.

R.A.'NIN AÇIKLAYAMADIĞI ÇELİŞKİ

İlk olarak tutuklulardan çocuk yaştaki R.A.'nın SEGBİS yolu ile ifadesi alındı. Mahkeme başkanı, R.A.'ya söyleyeceklerinin diğer soruşturmada delil olarak kullanılabileceği uyarısında bulundu.

R.A.'nın sorulara verdiği yanıtlar şöyle:

Mahkeme Başkanı: Narin öldürüldüğü gün neler yaşandı?

R.A.: Her gün ne yapıyordumsa o gün de onu yaptım. Köye bir kez gittim. Babamla. Sonra Salim Güran tarlaya geldi. Olay günü ilk geldiğinde saat 08.00-09.00 civarıydı. 1,5 saat yanımızdan kaldıktan sonra gitti.

- Babam işçileri almaya gitti. Ben tarlada kaldım.

- Saat 15.00-16.00 gibi Salim Güran yanıma geldi babamı sordu. 'Nereye gitti' dedi. Ben de işçileri almaya gittiğini söyledim. Sonra babamı aradı. Çay yapıp içtik babam geldi.

Pedagog: Nasıl davranıyordu?

R.A.: Normaldi. Her gün nasıl davranıyorsa öyle davranıyordu.

Babam gittikten 15 dakika sonra Salim Güran da üstünü değiştirmek için yanımdan ayrıldı. Sonra geldi. 18.30 gibi yemek yedik.

Bu sırada biri Salim Güran'ı aradı. Kimdi bilmiyorum. Arayan kişi 'Kız kayboldu' dedi. O da 'Bu saat kız kaybolma saati mi?' Sonra o babamla gitti. Ben kardeşim ile orada kaldım.

R.A.: İki fıskiyeyi bir birbirine bağlamıştık. Basınç olunca atıyor. Onun düştüğünü söyledi.

Pedagog: Sen o gün 18.30 da 'Buradaydı' dedin. Ama 18.38'de seni aramış bu konuda ne söylemek istersin?

R. A.: Bilmiyorum. Patronumdur. Arayabiliyor.

SALİM'E KÜFÜR SORUSU

Jandarmanın tuttuğu tutanakta Salim Güran'a küfür ettiği konusu soruldu.

Mahkeme Başkanı: Diyorsun ki senin yüzünden başımız belaya girdi. Tarlaya geldiğinde ayakları ıslaktı demişsin.

R.A. bu soru karşısında böyle bir şey demediğini savundu.

"15.00-16.00'DA BİZİMLEYDİ" DEDİ, 15.52'DE TELEFONLA KONUŞMUŞLAR

Mahkeme Başkanı: 15.52'de Salim Güran R.A.'yı telefonla arıyor. R. A. da 'O sırada yanımdaydı' diyor. Buna cevabı ne? O sırada telefonla konuşuyorlar. Ama o sırada 'Salim yanımdaydı' diyor. Biz bu çelişkiyi gideremedik.

R.A: Babam tarlada suyu değiştirmeye gitti. Salim Güran da bana yardım etmek için eve gidip üstünü değiştirip gitti. Kızın kaybolduğu telefonu geldikten sonra yanımızdan ayrıldı.

Savcı, Salim Güran ile 15.52'de yapılan telefon görüşmesini sordu: Ne görüştü?

R.A.: Hatırlamıyorum. Saati kaç olduğunu tam hatırlıyorum. Tahmini olarak söylüyorum.

- OLAY

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Mahkeme, davanın ikinci duruşmasına amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar vermişti.

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