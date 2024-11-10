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  • Narin'in babası, cinayet şüphelisi eşi, oğlu ve kardeşine sarılıp ağladı: Başınızı dik tutun
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Narin'in babası, cinayet şüphelisi eşi, oğlu ve kardeşine sarılıp ağladı: Başınızı dik tutun

Diyarbakır'da katledilen Narin cinayeti davasının üçüncü gününe itirafçı Nevzat Bahtiyar ile mahkeme başkanının diyaloğu damga vurdu. Cübbesini çıkaran hakim, “Bir birey olarak soruyorum; sakladığın bir şey var mı?” dedi. Bahtiyar, “Yok” karşılığını verdi. Narin'in babası Arif Güran, cinayet şüphelisi eşi, oğlu ve kardeşi Salim Güran'ın yanına gitti. Eşi Yüksel'e sarılan ve ağlayan Arif Güran, daha sonra oğlu Enes ile kardeşine sarılıp, “Ağlamayın, başınızı dik tutun” dedi.

Akşam Gazetesi10 Kasım 2024 Pazar 08:25 - Güncelleme:
Narin'in babası, cinayet şüphelisi eşi, oğlu ve kardeşine sarılıp ağladı: Başınızı dik tutun
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Davanın dünkü duruşmasında eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Adli Tıp Raporu'ndaki bir ayrıntıya dikkat çekti. Rapora göre, Narin'in cesedinin bazı kısımları karada kaldı. Eren, "Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal lavralar taşır?" diye sordu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın jandarma eşliğinde yer gösterme ve keşif yaptığı görüntüler izletildi. Bahtiyar, kendi görüntülerini ayakta izledi. Görüntülerin izlenmesinin ardından; Nevzat Bahtiyar'a 'Narin kızımızın naaşı tamamen suda mıydı?' sorusu yöneltildi. Bahtiyar, "Cesedin tamamı suyun içinde değildi, az bir kısmı dışardaydı" dedi. 'Dışarda kalan kısmı toprağın üstünde miydi?' sorusuna Bahtiyar, "Hayır suyun üstündeydi" dedi. Bahtiyar, "Cesedi başka bir yere gömdün mü?" sorusuna ise, "Kesinlikle hayır" cevabını verdi. duruşmada mahkeme başkanı ile Bahtiyar arasında ise şu diyalog yaşandı:

BİREY OLARAK SORUYORUM

MAHKEME BAŞKANI: Nevzat Bahtiyar, dön etrafına bak. Bu kadar insan burada, kaç gündür buradayız. Duygu sömürüsü yapmıyorum. Bir birey olarak soruyorum. (Bu sırada mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkarttı.) Senin geçen celse verdiğin beyanlar doğru mu? İftira mı? Bak yeni kamera kayıtları çıkabilir.

NEVZAT BAHTİYAR: Hatırlamıyorum.

MAHKEME BAŞKANI: Hatırlamıyorum değil, sakladığın bir şey var mı?

NEVZAT BAHTİYAR: Yok.

BABA ŞÜPHELİLERE SARILDI: BAŞINIZI DİK TUTUN

Narin'in babası Arif Güran, eşi, oğlu ve kardeşi Salim Güran'ın yanına gitti. Eşi Yüksel'e sarılan ve ağlayan Arif Güran, daha sonra oğlu Enes ile kardeşine sarılıp, "Ağla mayın, başınızı dik tutun" dedi. Öte yandan Enes Güran'ın 'negatif' gelen uyuşturucu raporu dosyaya kondu.

ANNE GÜRAN: KIZIMI UNUTTUM NAMUSUMUN DERDİNDEYİM

Mahkeme başkanının söz verdiği anne Yüksel Güran; "Hem kızımı vahşete verdim, hem namusumla suçladılar, hem mezarına gidemedim. Ben, kayınlarım, elitlerimin sesini, işkencelerini asla unutmayacağım. Eğer katil bizsek bizi asın. Ben kızımı unutmuşum, namusumun derdindeyim. Salim benim abimdir. Ben kızımın katili olsam, niye başörtüsünü göstereyim" dedi.

Öte yandan tanık Muhammed Kaya, "Muhammed Yağmur ile Enes Güran bakkalın orada biraz oturduktan arabayla gitti. Enes'in yüzünde morluk yoktu. Herhangi bir tedirginlik yoktu" dedi.

Diğer tanık elektrikçi Hasan Özdel de, "Elektrik işi için gittim Selim Atasoy ve R.A. vardı. 15 dakika oturduk. Salim'le trafoya bakmaya gittik. Salim Güran'da herhangi bir tedirginlik fark etmedim" diye ifade verdi.

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