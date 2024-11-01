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''Narkoçelik-44'' operasyonunun detayları ortaya çıktı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ve 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen 'Narkoçelik-44' operasyonunun detaylarına ulaşıldı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 12:49 - Güncelleme:
''Narkoçelik-44'' operasyonunun detayları ortaya çıktı
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin sonucu 4 katlı villada İran'dan getirilen metamfetaminin suç örgütü içinde kendilerine "doktor" denilen kimyacı şüphelilerce ayrıştırılma işleminden geçirileceğini belirledi.

Hazırlıklarını tamamlayan polisin villaya operasyon düzenlediği sırada içeride bulunan 3 şüpheli kaçmak için harekete geçti. Özel harekat ekiplerinin köpeği "Ares" camdan atlamaya çalışan zanlıyı bacağından yakalayarak etkisiz hale getirdi. Köpek, bir süre sonra şüphelinin üzerine sinen uyuşturucudan zehirlenerek telef oldu.

3 zanlıyı yakalayan ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, söz konusu villada güvenlik için sinyal tespit cihazı olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını genişleten ekipler, Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde de 8 adres ile 4 araca yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

"Narkoçelik-44" operasyonu kapsamında 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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