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''Narkokapan-Ankara Operasyonu'' kapsamında 178 şüpheli daha tutuklandı

'Narkokapan-Ankara Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan 178 şüpheli daha tutuklandı.

AA20 Nisan 2025 Pazar 10:00 - Güncelleme:
''Narkokapan-Ankara Operasyonu'' kapsamında 178 şüpheli daha tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan zanlılardan 196'sı, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan 178'inin tutuklanmasına ve 18'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sayısı 316'ya ulaştı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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