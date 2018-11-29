Bursa narkotik polisinin yaptığı operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında daha önce madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik baskın yaptı. Baskında ruhsatsız silah kullanmaktan ve uyuşturucu ticareti yapmaktan hakkında arama kararı bulunan N.G, G.G. ve A.Y.Ç. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirilirken şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.