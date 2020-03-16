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Güncel

Narkotik operasyonuna 1 tutuklama

Nevşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcısı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 16:39 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 16:39
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Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesinde sanayi içerisinde durumundan şüphelenerek durdurulan iki şahsın yapılan üst aramasında 6,90 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen ve satıcı olduğu öğrenilen H.H.E.’nin ev ve işyerinde yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.H.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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