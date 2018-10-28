Narkotik polisine 'özel harekat' eğitimi

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan operasyonel birimlere, özel harekat timlerince verilmeye başlanan taktik atış ve operasyon eğitimi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın il genelinde görev yapan operasyonel birimlere taktik atış ve operasyon eğitimi verilmesi yönündeki talimatı üzerine, Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan program kapsamında, ilk olarak sokakta uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele eden narkotik timlerine 2 haftalık özel eğitim verildi.

A ekibi tarafından görüntülenen eğitime, 40 personel katıldı. Yaya ve hareket halindeki araçtan atış teknikleri, silah bilgisi ve kullanımı, araca yaklaşma ve durdurma, şüphelilerin güvenli şekilde araçtan indirilmesi ve aranması, zanlıların etkisiz hale getirilmesi, araç ve bina operasyonları ile bu sırada dikkat edilmesi gerekenler, hedef keşfi, pusudan kurtulma, saldırı anında araç terk etme ve karşılık verme şekilleri ile meskun mahal operasyonları gibi konularda uzman özel harekat personelince verilen eğitim 70 saat sürdü.

Kursiyerlerin görüşleri alındı

Eğitimin ardından kursiyerlerden isimsiz ve imzasız olarak faaliyet hakkındaki görüşlerini yazmaları istendi. Özel harekat eğitmenleri, kursiyerlerin, sonuçlardan memnun oldukları ve bu tip faaliyetlere katılmaktan mutluluk duyduklarını, personelin eğitim süresinin artırılması ve içeriğinin genişletilmesi yönünde görüş bildirdiğini belirtti.

Dönemsel olarak planlanan eğitimlerin belirli aralıklarla organize suçlar, kaçakçılık, asayiş ve terörle mücadele gibi operasyonel birimlere de verileceği öğrenildi.