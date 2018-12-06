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Narkotimlerden torbacılara operasyon: 8 gözaltı

Çorum’da narkotimler tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.H. isimli şahsın ekstasy hap sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan narkotimler, uyuşturucu madde kullandığı ve sattığı tespit edilen şüphelilere düzenledikleri operasyonla E.E., Y.E.Ç., E.E., M.K.B, N.A. N.H., O.D. ve B.D. adlı zanlıları gözaltına aldı.
 
Emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan N.H. ve B.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.D ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
 
Operasyonda 11 adet ekstasy hap, esrar maddesi, Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 725 TL para, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet sallama olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.
 

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