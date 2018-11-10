NASA'da görevli bilim insanları, yüzölçümü neredeyse 60km² olan yeni bir buzdağı keşfetti

Antarktika'da başlayan kopmalar ve erimeler, gelecekte okyanus sularının yükselmesi gibi pek çok kritik konuyu ilgilendirdiğinden, konuyla ilgili pek çok çalışma yürütülüyor. Elde edilen görüntüler ve toplanan verilerle bilim insanları, özellikle buzdağlarının ayrılması ve erime sürecine dair yeni bilgiler elde etmeyi amaçlıyor.

B-46'nın bağlı olduğu parçadan ayrılacağı, Eylül ayının sonlarında ortaya çıkan çatlak ile fark edilmişti ve aradan geçen bir ayın ardından buzdağı bağımsızlığını ilan etmişti. Araştırmanın ortaya koyduğu en keskin sonuçlardan biri ise erimelerin ve kopmaların hız kazanmaya başlamış olması. 2013 senesinden beri her yıl Pine Island Glacier'den büyük buz kütleleri ayrılıyor ancak bilim insanlarına göre bu süre eskiden altı yılda birdi.

Buz kütlelerinin ayrılıp yollarına dev buzdağları olarak devam etmeleri aslında doğal sürecin bir sonucu; fakat bu durumun erime etkisi ile hızlanması, Dünya'nın geleceği açısından pek çok kritik senaryoyu da beraberinde getiriyor ve bilim insanları da bu etkileri ön görerek önlemler almayı hedefliyor.

(Webtekno)