NASA'nın Mars'taki uzay aracı Opportunity “ölmüş” olabilir

2004 yılından bu yana Mars'ta araştırmalar yapan Opportunity (Fırsat) uzay aracından geçtiğimiz yıl Mars'ta yaşanan devasa toz fırtınasından bu yana haber alınamıyor.

Opportunity (Fırsat) gücünü güneş enerjisinden alıyor. Mayıs ayında yaşanan dev toz fırtınası sırasında güneş panelleri kapanıp bataryalarını şarj edemeyince Dünya'yla iletişimi kesilmişti.

NASA, ağustos ayının ortalarında fırtınanın etkisini kaybetmeye başladığını 11 Eylül'de de gökyüzünün tamamen açıldığını belirtmiş ve uzay aracını kurtarma çalışmalarına başlayıp 45 günlük "aktif dinleme" programını başlatmıştı. Bu aktif dinleme esnasında NASA ekibi uzay aracına son yedi ay boyunca 600'den fazla çağrı gönderdi ancak bu bütün iletişim çabaları sonuçsuz kaldı.

NASA ekibi konu ile ilgili yaptığı son açıklamada, "Araç ile iletişim kurma ihtimalimiz her geçen gün azalsa da son ve farklı bir iletişim sistemi deneyeceğiz. Araç ile tekrar temasa geçebilecek her mantıklı çözümü deneyip devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.

İkizi Spirit ile birlikte 7 Temmuz 2003 yılında fırlatılan Opportunity, 24 Mart 2004'te Kızıl Gezegen'e iniş yapmıştı. Uzay aracı 90 günlük bir görev için fırlatılmış olsa da üzerinden 14 yıl geçmiş olmasına rağmen hala araştırmalarına devam ediyor. Opportunity dünya dışı bir yüzeyde en fazla seyahat etme rekorunu da elinde bulunduruyor. Spirit ise, ikizi Opportunity’den üç hafta önce Mars’a inmiş 2009’a kadar çalışmayı başarmıştı.