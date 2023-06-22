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Natalia ve kızı Yulia kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu

Ukraynalı anne ve kızı, Manisa'da Müslüman olarak 'Ayşe' ve 'Aliya' ismini aldı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 14:13 - Güncelleme:
Natalia ve kızı Yulia kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu
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İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmak istediklerini belirterek Yunusemre İlçe Müftülüğüne başvuran anne ve kızı için müftülükte ihtida töreni düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Nedim Bakır, anne ve kızına İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel bilgiler verdi.

Yaklaşık 2 yıl önce Anastasia adlı başka bir Ukraynalı'nın kendilerine başvurarak Müslüman olduğunu ve Safiye adını aldığını hatırlatan Bakır, "Safiye kardeşimizin arkadaşı olan Natalia ve kızı Yulia'ya İslam dinini anlatması ve Müslüman olmalarını tavsiye etmesi neticesinde bugün Natalia hanım ve kızı Yulia'nın Kelime-i Şehadet getirmeleri ve yepyeni bir hayata başlamalarına şahitlik ediyoruz. Bundan sonra sizlerin de Safiye Hanım gibi örnek olarak nice insanların İslam'a girmesine vesile olmanızı Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Merasimde konuşan anne Natalia ise 4 yıldır Türkiye'de yaşadıklarını dile getirerek, "Safiye arkadaşımıza teşekkür ediyoruz bize çok yardımcı oldu. Biz de İslam dinini araştırdık ve Müslüman olmaya karar verdik." diye konuştu.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Natalia, "Ayşe", kızı Yulia da "Aliya" ismini aldı.

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