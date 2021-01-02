Star.com.tr 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:53 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:56

Türkiye, NATO bünyesindeki Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) komutasını 1 Ocak 2021'de devralacak. Türkiye, Polonya'dan devralacağı NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca üstlenecek.

TÜRKİYE'NİN CİDDİ YATIRIMLARINI GÖRMEZDEN GELDİLER

Türkiye'nin devralacağı görev Polonya'yı rahatsız etti. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le olan yakın temaslarından bahseden Polonyalı uzmanlar, Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi. Görevin Türkiye’ye değil başka bir NATO ülkesine devredilmesi gerektiğini ileri süren Polonyalı uzmanlar, Türkiye'nin NATO bünyesinde hareket kabiliyeti en yüksek birimlerden olan VJTF için özellikle lojistik ve mühimmat gereksinimlerinin planlamasına ciddi yatırım yaptıklarını görmezden geldi.

NATO: GÖREVİ TÜRKİYE DEVRALACAK

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Polonya'dan devralacağı NATO kuvvetinin komutasını bir yıl boyunca üstlenecek. NATO Mukabele Kuvveti'nin bir parçası olan VJTF'de 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı bünyesindeki yaklaşık 4 bin 200 askerin yanı sıra Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Letonya, Karadağ, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, İngiltere ve ABD'den askeri birimlerin katılımıyla 6 bin 400 askeri personel görev alacak. Açıklamada, zırhlı araçların son modelleriyle anti tank füzeleri ve obüslerin VJTF'ye tahsis edildiği belirtildi.

VJTF KISA SÜREDE HAREKETE GEÇEBİLİYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri ve Orta Doğu'daki karışıklıklar gibi değişen güvenlik ortamı nedeniyle NATO devlet ve hükümet başkanlarının 2014'te Galler'de düzenlenen zirvesinde VJTF'nin kurulması kararlaştırılmıştı. NATO üyelerinin her yıl dönüşümlü komuta ettiği kuvvete 2020'de Polonya, 2019'da Almanya öncülük etmişti. VJTF, herhangi bir tehdide karşı NATO müttefiklerini korumak için çok kısa sürede harekete geçebilecek şekilde hazır tutuluyor.

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